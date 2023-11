Az ünnepek közeledtével megszaporodnak vizeinkben az illegális halfogó eszközök, mint az a horgász oldal cikkéből is kiderül. Hiába, magyar szokás, hogy elsősorban karácsony időszakában fogyasztjuk a halakat. Nem meglepő tehát, hogy az illegális piacon is ilyenkor próbálnak minél több kopoltyúson túladni a tilosban járók.

Bizonyára pár évtizede sem volt ez másképp. Akkoriban még legálisan ténykedő halászok is nagy számban vetették ki hálójukat a természetes vizekben, ahol ma már a horgászoké a terep. Hajdanán hal is akadt bőven, nem úgy, mint manapság, mikor még a Tisza legismertebb halfajainak állományát is telepítéssel kell gyarapítani, hogy a pecásokak jusson elég fognivaló. A telepített hal pénzbe kerül, érezhetik ezt a horgászok is az engedélyárakon.

Az orvhalászoknak nyilván megvan a maguk piaca. Ám gyakran az egyszerű átlagember sincs tisztában azzal, hogy az innen-onnan kihalászott, fű alatt a bolti árnál olcsóbban kínált halakat egyáltalán nem szabályosan veszi. Mint ahogy az sem szabályos, ha pecás árulja a halat. Pedig hányszor hallhatunk olyat, hogy milyen szép halat vett ismerősünk valakitől, és az garantáltan friss, mivel az illető szinte minden nap lejár horgászni…

Hálóval, varsával persze sokkal nagyobb dúlást lehet végezni a halállományban, mint egy-két, esetleg több pecabottal. Ezért aztán joggal remélem, hogy a halőrök, uszonyosaink védelme érdekében, minél több orvhalászra, rapsicra vetik ki a hálójukat sikeresen.