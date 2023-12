Megyünk bele a télbe! De már nem sokáig! Már csak két nap, és utána percről percre egyre hosszabbak lesznek a nappalok, nyakunkon ugyanis a téli napforduló. Ebbe az apró reménysugárba kapaszkodom, amikor a reggeli ébresztő hangját még vak sötét fogadja. Amikor a harmadik „szundi" után is alig tudok kikecmeregni az ágyból, a gyerekeimről nem is beszélve. Mintha legalább egy sötétbe burkolózó skandináv kisvárosban élnénk, úgy érzem. Lehet, nem is lenne rossz. Nagyokat aludnánk, jókat ennénk, bekuckóznánk, együtt! Néhány nap múlva karácsony, reményeim szerint valami hasonló történik majd az ünnepek idején. Aztán a hosszabbodó nappalok hozhatják a fényt!