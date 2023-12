Szívesen emlékszem vissza azokra a napokra, amikor kisiskolásként el-eljártam a faluszéli sportpályára, hogy a környékbeli társaimmal rúgjam a bőrt. Csapatokat alkottunk, és volt, hogy a hétvégéken látástól vakulásig a labdát kergettük. A futballmeccseken aztán életre szóló barátságok is szövődtek, és néha ma is meghatódva gondolunk azokra az évekre, amikor „kócos kis ördögök voltunk”. Akkoriban a grund egyszerre szolgált a közös sportolás színtereként és tökéletes találkahelyként.

Néhány településen még mindig előszeretettel keresik fel az efféle labdázókat a lakók. Nincs ez másként Cegléden sem, ahol két ilyen terület is várja a sportolni vágyókat. Ugyanakkor, amint arról lapunkban többször is beszámoltunk, a szomszédos lakásokban egyesek nehezményezték a grundok zaját, és volt, aki emiatt be is perelte az önkormányzatot. Egy ideig úgy tűnt, lebontják a Köztársaság úti pályákat, ám a Kúria múlt heti döntése minden felülírt, és újra kinyithattak a pattogtatók.

Mostantól tehát ismét együtt mozoghat a település ezen részén a város apraja-nagyja. Azt gondolom, a több hónapos konfliktus arra mindenképp rámutatott, hogy tisztelnünk kell a másikat. Egyrészt, egy sportlétesítmény mellett élve bizonyos mértékig el kell viselni a labdázók hangjait, másrészt pedig a sportolóknak is tekintettel kell lenniük a környéken élőkre.

Bízom benne, hogy végre elcsitulnak a kedélyek, és újra élettel telnek meg Cegléd népszerű „pattogtatói”.