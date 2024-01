...áll a bál. No, hát, ilyentájt családunk háza táján is áll néha a bál, mert bizony a farsang nem is olyan egyszerű mulatság, mint az gondolnánk. Saját gyerekkorom nem minden mozzanatára emlékszem már tisztán, de biztosan állíthatom, hogy akkoriban, ahogy a legtöbb dolog, ez is könnyebben ment. Egy fél zokszóra nem emlékszem például, amikor az óvodában két egymást követő évben is ugyanazt a ruhát adta rám édesanyám. Az egyik évben koronát tett a fejemre, s királylány voltam. A másik esztendőben pedig virágokat varrt a ruhácskára, s így tavasztündérré varázsolt hirtelen. Emlékeim, mint mondtam, már halványak, de az akkor készült fotók azt mutatják, mindkét módon mosolyogtam a világra.

Hogy a gyerekeim is így tennének-e, nem tudom. De azt igen, hogy minden évben van munkám a maszkabálhoz közeledvén. Most is bele kell húznom. Tegnap még azt hittem, rengeteg időm van, ma meg rájöttem, annál sokkal gyorsabban közeledik a farsang időpontja, mint reméltem. A gyerekeim ötletei már régóta ismertek. Sőt, jó háromnegyednyi jelmezünk is megvan már. De azért bőven lesz még tennivalónk, főleg nekem. És közben végig csuriban lesz az ujjam, hogy dedeim valamelyike nehogy meggondolja magát.

Aztán a végén persze nekem is fülig ér a szám. Amikor látom, mennyire boldogok, ahogy botladoznak a kétség kívül nem a legprofibb kivitelezésű, de sok-sok mókával, olykor családi civakodással és garantáltan mérhetetlen szeretettel készült jelmezükben. Aztán majd évekkel később visszanézik a képeken, hogyan is vigyorog a világra egy csálé tükörtojás (vagy más)...