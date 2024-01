Szó, mi szó: nagy péksütemény-rajongó vagyok, ami sajnos a vonalaimon is meglátszik. Majd minden kisebb-nagyobb boltban, ahová időnként betérek, megvannak a kedvenceim, de szívesen kóstolok új ízeket is. Van, amikor aztán természetesen csalódok, de sikerült már igazán finom falatokat is felfedeznem így.

Érdemes próbálgatni a péksütiket, olykor ugyanis különleges felfedezéseket tehetünk

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Szóval fekete öves péksüti-fogyasztónak mondhatom magam, de mint a minap kiderült, még engem is érhetnek meglepetések. Egy virslis kiflit majszoltam reggelire, s a végén fura ízt éreztem: a baracklekvárét. Valószínűleg egymás mellé keveredhetett a két kollekció a sütőben, így végül a sósat egy édes finomsággal zártam, még ha eredetileg nem is azt választottam...