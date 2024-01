Egyik reggel sietve ugrottam be a szokásos kisboltba, hogy gyorsan felkapjak egy üdítőt, majd csak a fizetéskor realizáltam, hogy a tárcámat otthon hagytam, benne a bankkártyámmal és az apróval. Az ismerős boltos azonban, felismerve a helyzetet, kedvesen mosolyogva mondta, hogy ez most akkor ajándék. Látva a döbbenetemet, hozzátette: – Bárkivel megesik, kisasszony. Néha el kell fogadnunk egy kis segítséget, hogy ráébredjünk, nem vagyunk egyedül a világban. Fogja csak és szaladjon tovább! – kacsintott jókedvűen. Ha egyre ritkábban is fordul elő, de időnként még valóban adódnak olyan pillanatok, amelyek visszaadják az emberiségbe vetett hitünket – no, meg az üdítőnket.