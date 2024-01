A kutya családtag, és nem is lehet más. A kutyák szőrös gyerekek – állítja a neves etológus az ebtartásról szóló könyve címében. Egy háziállat, amelynél az ember sok ezer év alatt elérte, hogy jobban kötődik hozzánk, mint fajtársaihoz. Ebből adódik az ember legnagyobb felelőssége négylábú barátai iránt. Ha valami baj, betegség éri, ugyanúgy jár neki a professzionális segítség, az orvosi ellátás, mint a család bármely más tagjának. Nem ismerek olyan gazdit, aki nem vállalná az állatorvosi ellátással járó súlyos tíz- vagy százezres kiadásokat gondolkodás nélkül. Bár olyat sem, aki nem kívánná azt, hogy most már a kutyáknak is lehetne tb-kártyájuk.