Egyre bátrabban vásárolok az interneten. Persze jórészt kisebb értékű termékek kerülnek a virtuális kosaramba, így ha esetleg nem érkezik meg a gyermekeimnek szánt sokadik nadrág, nem is bánkódom annyira, ráérek utánajárni, mit hibáztam. Bele is jöttem a visszaküldésekbe karácsony előtt, amikor nem volt megfelelő a kiszemelt méret. A nagyobb értékű termékek beszerzését viszont a férjemre bízom, aki heteken át bújja az internet különféle oldalait és értékeléseit, hogy a legideálisabbat megtalálja. Nekem nincs türelmem ehhez, viszont úgy vélem, szükség van rá, hogy elkerüljük a fölösleges pénzkidobást. De nemcsak vevőnek lenni nehéz a digitális világban, hanem az eladás is számos veszélyt rejt.

Ahogy cikkünkben is olvashatják, a legnagyobb jóhiszeműséggel sétálhat bele egy átlag ember a fondorlatos csapdába. Pedig a csapból is az folyik, hogy óvatosan bánjuk banki adatainkkal, mégis úgy tűnik, hogy ez nem elég. A különféle platformok újabb és újabb lehetőségeket biztosítanak a csalóknak, kihasználva egyebek mellett például a vásárló ismerethiányát.

Lassan talán az eladás során még több tévút fenyeget. Én is belefutottam már érdekesebbnél érdekesebb vevői ajánlatokba. Az egyiket csak útközben, kutyafuttában olvastam, nem is tűnt átverésnek, viszont idő híján nem reagáltam rá. Néhány perccel később egy másik személytől hasonló üzenet érkezett, ekkor kezdett gyanússá válni a dolog. Én még időben ki tudtam hátrálni az üzletből. Ha kellően körültekintőek, biztosan önöknek is sikerül!