Néhány napja még kemény mínuszokat kellett elviselnünk, azonban hamarosan itt a tavasz első hónapja. Számomra ilyenkor az örömbe egy kis üröm is vegyül. A télikabát jótékony takarása nélkül ugyanis láthatóvá válnak a felszedett pluszkilók. Ahogy gyarapszik az éveim száma, úgy lesz egyre nehezebb ledolgozni a felesleget. Régebben elég volt néhány hétig megvonni magamtól a hizlaló finomságokat, és máris elégedetten álltam a mérlegen. Mostanában már csodaszereket is be kell vetni a cél érdekében. Kipróbáltam egy teát, de olyan rossz az íze, hogy minden pohár után meg kell ennem egy szelet csokoládét. Persze csak akkor, amikor senki sem lát...