Három kutyával és egy nyuszival általában viccesek a napjaink. Sok szerete­tet adnak, mókás, ahogy kerge­tik egymást, vagy ahogy nekünk jelzik, hogy itt az ideje játszani. Egyik este is kötélhúzó versenyt tartottunk, ám azt tudni kell, hogy háromból három kutyánk imád ásni, így az udvarunkon több a lyuk, mint a sima felület. Így történt meg, hogy miközben próbáltam megnyerni a kötélhúzást a tízkilós kutyám ellen, megbotlottam az egyik gödörben. Nem tűnt vészesnek akkor és ott, ám ahogy teltek a napok, egyre jobban fájt a lábam. Hát igen, a félrelépésnek komoly következményei lehetnek... Azóta is, ha nem is rosszban, de sántikálok.