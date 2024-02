Összeszorult a szívem, és bevallom hősiesen, el is sírtam magam azon az estén egy éve, amikor a közösségi hálón megjelent a felfoghatatlan hír: Csabika, vagyis Tőzsér Csabi a fegyverneki kisfiú, aki gyógyíthatatlan izomsorvadásos betegséggel küzdött, itt hagyott minket.

Sokat írtunk Reni és Csaba, a szülők, na és persze a gyermek mindennapi küzdelmeiről, vagy éppen szép pillanatairól, amikor a kisfiú például Milánóban járt.

Tényleg sokkoló, szívet tépő, és egyben hihetetlen érzés volt a halálhír, elképzelni sem tudom, hogy a szerető szülők min mentek, min mennek keresztül.

Bár már fizikailag nincs közöttünk, Csabi emléke most is élénken él, és nem csak az emléke, a focirajongó kisfiú még odaátról is segít olyan gyermekeknek, sorstársaknak, akik szintén támogatásra szorulnak.

A fegyverneki női focicsapat felkarolta ezt a nemes ügyet, és hihetetlen összefogással, és érdeklődés mellett megrendezték az első Tőzsér Csabi emléktornát.

A kisfiú hihetetlen sportrajongását és életszeretetét a halál sem tudta megtörni, az még a mai napig megmutatja magát. Az a sok-sok civil ember és sportoló, akik ismerősként és ismeretlenül özönlöttek a rendezvényre, részvételükkel fejezték ki tiszteletüket a túl korán elvesztett gyermek sokszor nehéz, de egyben példamutató életútja előtt.

Csabi pedig –csak remélni tudom – mosolyogva tekintett le onnan fentről a mérkőzésekre, és kis barátjára, a Rett-szindrómával küzdő Meikére, akinek hétvégén a mennyországból nyújtott segítő kezet.