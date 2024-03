Munkám során több alkalommal is abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy nevelőszülőkkel készíthettem interjút. Tettem mindezt akár hivatalos környezetben, akár irodában, akár saját otthonukban, mindig azt tapasztaltam, hogy bár szinte ismeretlenként érkeztem hozzájuk, mégis hamar úgy éreztem magam, mintha hazaértem volna. A mérhetetlen szeretet járta át még a falakat is. Arról már nem is beszélve, ahogy saját és a családjukba fogadott gyermekekről mesélnek. Egytől egyig büszkék azokra, akiket szárnyaik alá vettek, szemük csillog a kedves, közös történetek és élmények felelevenítése kapcsán.

Három családját nélkülöző apróság került a pusztamonostori Dudás-Kovács házaspárhoz

Forrás: Beküldött fotó

Pedig kétségkívül nincs egyszerű dolguk. Sokszor elképzelni sem könnyű mi mindenen mehetnek keresztül azok a gyerekek, akik végül nevelőszülőkhöz kerültek. Nélkülöztek. A szeretetet és a biztonságot biztosan. Ettől bizalmatlanná váltak, tüskéket növesztettek maguk köré, amit csak gondoskodással és szeretettel lehet lesimogatni róluk. Mindehhez elengedhetetlen a türelem és persze a megfelelő felkészültség. Már, ha ezekre a helyzetekre egyáltalán fel lehet készülni.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak nemcsak az a feladata, hogy kiválasszák azokat, akik alkalmasak nevelőszülőnek, hanem, hogy támogassák is őket a hivatásukban a hétköznapok során. Ahogy cikkünkben olvasható, a Jászkunságban nevelőszülőknél közel 500 gyermek él, nekik a legmegfelelőbb családot választották ki az átmeneti időszakra. A cél ugyanis az, hogy sorsuk rendeződjön és hazakerülhessenek vér szerinti szüleikhez. A legfontosabb viszont, hogy a gyermeknek jó legyen.