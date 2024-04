Gyakorló háziasszonyként számomra az első fényes tavaszi napok nem csak örömet tartogatnak.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ott lebeg felettem a nagytakarítás réme is. A téli hónapok alatt lerakódott port el kell távolítani, hiszen a fényesre suvickolt ablakokon keresztül szebbnek látjuk a világot. A napokban nekiálltam hát a házimunkának, sorra haladtam a helyiségeken: pókhálóztam, függönyt mostam, ablakot pucoltam, úgy belejöttem a munkába, hogy még az autómat is kitakarítottam. Végül elégedetten néztem körül, minden csillogott-villogott. A másnap éjjeli eső persze azonnal agyba-főbe koszolta az ablakokat és az autót is. Még az a szerencse, hogy a szélvédőn keresztül én még ezek után is szépnek láthatom a világot.