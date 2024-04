Kell a sapka – mondta többször, tagoltan egy anyuka három-négy éves gyermekének az utcán tegnap reggel.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A kislány viszont roppant kitartással küzdött a fejfedő ellen. Amióta csípősek lettek a reggelek, hasonló harcot vívunk mi is a kisfiammal minden egyes alkalommal, amikor elhagyjuk a házat. Csalfa volt az időjárás, áprilisban nyarat játszott, pólóban lehetett szaladgálni, most meg újra meleg ruhát kényszerít „szegény” gyerekekre. Miközben mi, felnőttek is nehezen vesszük tudomásul, hogy a néhány héttel ezelőtti hőség csak tréfa volt, korai volt elpakolni a kabátokat, elővenni a nyári ruhákat. Még szerencse, hogy a vízpartokról a hűvös reggeleken is ábrándozhatunk.