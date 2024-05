A jó pedagógus példakép. Inspirál, ésszerűen követel, nevel. A jó pedagógus olyan, mint egy iránytű, ami a tudás, bölcsesség felé vezérli a még pallérozatlan elmét.

A szolnoki pedagógusok munkájának mondtak köszönetet csütörtökön

Fotó: Mészáros János

Abban a tuzséri általános iskolában, ahol első ismereteimet szereztem, csupa ilyen tanító, tanár vett körül, akiknek tekintélye, és tudása az adott tantárgyban megkérdőjelezhetetlen volt. „Viselték” a szakmát. Nem csak az iskola falain belül, de azon kívül is mindig, minden körülmények között őrizték méltóságukat.

Több tíz évvel később, amikor összefutottam azokkal, akik még köztünk voltak, felnőtt fejjel is ugyanazt a tiszteletet éreztem és érzem irántuk, mint egykor. Számomra ők mindig a tanáraim maradnak. Biztos pontok a múltból, biztos pontok a jelenben. Azok is, akik már sajnos nincsenek itt. Örök emlékek, mert egy gyermek életében nagyon meghatározóak a tanárok, akikről vagy szép emlékeket, vagy örök sebet őriz.

Ezért is van hatalmas felelősségük, hiszen egy szeretett tantárgy is válhat örökre mumussá, ha a tanuló előre retteg a pedagógus kiszámíthatatlan, esetleg durva reakciójától. Van, aki nem erre a pályára való, nem erre született. Mert erre születni kell, ez egy hivatás. Számos képesség, készség, és bizonyára sok-sok türelem kell hozzá. Ugyanis a tanár is ember, lehetnek jobb, és rosszabb napjai, de ettől függetlenül az alapok, melyeket nyújt, sziklaszilárdak.

Meg kell becsülni a jó pedagógust, nem csak anyagilag, de erkölcsileg is. Mert a jó pedagógus példakép. Tanuljon bárhol, bármilyen körülmények között egy gyermek, az a szellemi iránytű melyet kap, végigkíséri egész életében.