Mindenkinek megvan a kis rutinja reggel, és ehhez a legtöbb esetben ragaszkodunk is. Az esetemben ez a rutin abból áll, hogy igyekszem feléledni, amit kávéval igyekszem elérni, kisebb-nagyobb sikerrel. Varázsolok magamnak egy elfogadható arcot, hajat, összeszedem a cuccaim, és elindulok.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ebből a rituáléból, mint látszik, a bőséges reggeli kimarad, amiért szoktam is szúrós pillantásokat kapni, sőt magamat is korholom, mert ez a legfontosabb étkezésünk. És ideje is, hogy beépítsem ezt a rutinba, mert nem szerencsés, hogyha podcastműsor felvétele közben megkordul a gyomrom, és végig azon aggódom, hogy most ez vajon hallatszani fog-e az adásban.