Hónapokon keresztül téma volt nálunk a háziállat.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az, hogy egyáltalán beszerezzünk-e, ha igen, akkor pedig milyen fajtát. Szeretjük nagyon a kutyákat, macskákat, de egy társasházi lakásba egyiket sem vállaltuk volna be. Így két állatra szűkült a kör: görög teknős és tengerimalac. Ám amikor megtudtuk, hogy a teknős milyen nagyra megnőhet és milyen sokáig élhet, inkább elvetettük ezt az ötletet. Így lett a két rágcsáló. Kislányom el is nevezte őket Gyulának és Dzsoninak. Már ezeken a neveken is sokan mosolyognak, ám talán ennél is viccesebb szituáció, amikor a játszótéren felállunk és elindulunk haza azzal, hogy sietünk, meg kell etetni a malacokat.