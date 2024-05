Egy élelmiszerbolt homlokzatán látható cégfelirat mögött, egy tetőtéri helyiségben lakott engedély nélkül egy nő az amerikai Michigan államban.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Egy éven át élt ott. Szinte komplett otthont rendezett be magának a kicsi helyen, volt íróasztala, mikrohullámú sütője, sőt számítógépe és szobanövényei is. A lebukását az okozta, hogy a berendezéseihez az áramot egy távolabbi elektromos aljzatból kapta, amihez hoszszabbítót vezetett. Felszólították a potyalakót, hogy hagyja el a tetőteret, de egyúttal segítséget ajánlottak fel neki a lakhatásához, ha szüksége lenne rá. Igaz a mondás, jó bornak is kell a cégér, úgyhogy egy boltnak is szükséges a reklám, hogy otthonos.