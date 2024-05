Rohan az idő, múlnak az évek, én egyre idősebb leszek, a gyerek meg egyre nagyobb, változnak a divattrendek és a éghajlat is, na de a takarítás, a macskaszőr vagy haj a padlón és a por, az valahogy mindig állandó, és mindig hűségesen meg is vár.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A hagyományos porszívót elővenni, a konnektorokba ki-be dugni, húzni-vonni nap mint nap, egy kissé macerás. Marad a gyorsan bevethető partvis, ami viszont inkább csak „félresöpri” a problémát semmint megoldja.

A választást nekem nagyban megkönnyítette, hogy a hagyományos porszívónk megadta magát, így egy ideig kizárólag maradt a sepregetés. A hétvégén viszont a férjem beállított egy vezeték nélküli porszívóval, melynek igencsak megörültem. Igaz, helyettem nem végzi el a munkát, mint önállóan működő robotkollégái, de nagy reményeket fűztem hozzá.

Tényleg egyszerűbb a használata mint a vezetékesnek, és még világít is azért, hogy például a sötétben bujkáló utolsó fehér macskaszőrt is ki lehessen iktatni. Ami viszont szintén igaz, hogy a plafonon lengedező pókhálót már nehezebb ezzel eltüntetni, ugyanis nincs hosszú csöve, mint a régieknek. És kisebb helyekre is nehezen, vagy egyáltalán nem fér be.

Valóban csak arra való, hogy gyorsan körbeszaladjunk vele a lakásban, a nagyobb volumenű takarításra a hagyományos, nagyobb teljesítményű az alkalmasabb.

Ahogy fogyasztóvédelmi oldalunk cikkéből kiderül, érdemes mindet kipróbálni még az üzletben, és jól átgondolni a döntést, mert mindenkinél más az igény, a szempont, a körülmények, na meg a pénztárca is.