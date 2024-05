Gyermekként közel kerültem az aerobikhoz és más sportokhoz, majd kisebb kitérők után kikötöttem a labdarúgás mellett. Akadtak időszakok, amikor még a kosárlabda is be-bekúszott az elfolglaltságaim közé, de a poros grund hangulatát semmi sem múlta fölül. Az újabb és újabb élethelyzetek lehetőséget biztosítottak a zumba és más egyéb táncos foglalkozások irányába. Majd mégiscsak a pályára vonzott újra a labda szeretete. Mindezzel együtt is mindig tudtam lelkesedni az éppen aktuálisan választott sport iránt, hiszen a lehetőség arra volt adott. A bakancslistára azért felkerült még egy latinos társastánc tanfolyam is, melyre reményeim szerint majd a gyermekeim fészekelhagyása után sor is kerül.

A fiatal versenytáncosokban nincs hiányérzet, csak kissé fáradtak néha. A tánc és tanulás mellett a szórakozásra, barátokra is próbálnak időt szánni

Fotó: Nagy Balázs

A sport öröméért érdemes belekezdeni

Vallom, hogy sportolni kell és érdemes, mindegy, hogy az ember hány éves. Ezt bizonyították be nekem a szolnoki Szív - és Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének tagjai, akik csatlakoztak a Kihívás napi programhoz. Felkerestek számos társszervezetet és a mozgás öröméért közös programra invitálták őket. Nyújtózkodtak, bemelegítettek, helyben kocogtak, tették mindezt a saját állapotuktól függően. De csinálták! És így a mosolyok sem maradtak el, elválaszthatatlan köteléket alkotva a tagok között. Mert a feltöltődés és minden egyéb korábban említett előnye mellett ez az, amire igazán képes a sport, közösséget épít.