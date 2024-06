Chiovini Ferenc szolnoki festőművész mondta egyszer, hogy aki egy négyzetkilométeren belül nem tud festővé válni, vagyis nem látja meg a szépet és az értéket, abból soha nem lesz semmi.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ez jutott eszembe az utcán járva, amikor rövidtávon belül is meglepően sok szívet melengető élménnyel szembesültem. Most konkrétan a gyermekeiket toló, vagy sétáltató fiatalokra, köztük nem csak a nőkre, hanem az apákra is gondolok. Annyi szeretettel, odafigyeléssel és törődéssel voltak a kicsik iránt, hogy pusztán ennek megélése is elég ahhoz, hogy az ember semmitől ne veszítse el a jövőbe vetett hitét.