A közelmúltban történt, hogy rettentően kellett sietnem. De egy bizonyos holmira is rettentően szükségem volt. Gondoltam, ha célirányosan, kizárólag azt az egy dolgot kosárba pakolva ejtem meg a drogériát, legrosszabb esetben is kettő perc alatt végzek. És akkor jött Murphy. Egy olyan hölgy személyében, aki éppen előttem állt be a sorba, roskadásig pakolt bevásárlókocsival, orrhegyről vizslatva a telefonkészülékén megnyitott applikációt. Még mondta is a pénztáros hölgynek, hogy pillanat csak gyorsan ránéz az akciókra…

Illusztráció

Forrás: Shutterstock.com

Önkiszolgáló kassza, mint villámmegoldás

Bevallom lányosan, hogy bizony a „macska rúgja meg” változatos hasonlatai kezdtek forogni az agyamban. De füstölgésre nem volt idő. Épp oldalra pillantottam és megláttam az önkiszolgáló kasszát. Kettő is hívogatott egymás mellett. Tudtam hogy ebben az üzletben is van, láttam őket gyakran, de korábban még nem igazán használtam, pontosabban egy másik üzletlánc efféle megoldását igen. Ám valahogy inkább mindig a klasszikus-szalagos megoldáshoz ragaszkodtam. Na de most! Értelemszerű lépések sorozatát követve pillanatok alatt kifizettem azt azt egyetlen árva holmit és már ott sem voltam.

Azóta gyakrabban veszem igénybe ezt a szolgáltatást, bár tény, hogy ahány üzlet, annyi önkiszolgáló kassza. A vélemény, hozzáállás legalább ennyiféle. Cikkünkből Önök is többet megtudhatnak a témáról.

Használjuk ki, hogy még választhatunk

Lehet kedvelni, lehet zsörtölődni miatta, de egy biztos: egyre több helyen találkozhatunk velük.

Hogy mit hoz a jövő és mikor jöhet el véglegesen az ő idejük, kiszorítva a folyamatból az emberi tényezőt, abba talán kár is belemenni.

Addig pedig élvezzük, hogy dönthetünk: melyiket válasszuk a két megoldás közül.