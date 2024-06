Barátom reggeli találkozásunkon lelkesen ecseteli, hogy nem hagyja ki a vasárnapi szavazást.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Negyed órán belül harmadszor hallom ezt tőle indoklás nélkül. Persze nincs is rá szükség. Így érez és kész. Rendben is van ez a dolog. Aztán jön a csavarintás. Be kell mennie a polgármesteri hivatalukban működő Kormányablak irodába. Már négy éve lejárt a lakcímkártyája. Csak érvényessel tud szavazni. A felesége, Katka ekkor ad neki egy feladatot. Hozzon legalább egy üveg szódát a déli palacsintához. Kerekre nyíló szememet látva mondja a megoldást. Párja már a múlt héten megújította lakcímkártyáját. Borért készül menni a kisboltba.