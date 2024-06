Anya, gyere, játsszunk! Anya, kérlek, segíts felhúzni a zoknimat! Anya, főzöl tejbegrízt? Csak úgy záporoznak a kérdések és kérések felém gyerkőceimtől nap, mint nap, óráról-órára. Persze, a férjem is tudna mesélni, őt sem hagyják a porontyaink. Apa, rajzolj velem - kérleli az egyik. Apa, olvass esti mesét - nyaggatja a másik. És igen, töredelmesen bevalljuk, vannak pillanatok, amikor a legkevésbé sem akarunk zsírkrétás szivárványt vagy éppen filctollas versenyautót alkotni. Sokszor felsóhajtunk amiatt is, hogy már a könyökünkön jön ki a csigafiú és a katicalány századjára hallott (sőt, olvasott) története. És az eszemmel nagyon is belátom, hogy nem lehet minden este tejbegríz a vacsora, miközben öntöm a tejet a lábasba...

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Szomszédaink körében valószínűleg arról is híres vagyok, hogy vannak esték, amikor tőlem zeng az utca. Mert miért nem lehet megérteni, hogy feküdjenek le időben, hogy aztán reggel ne kelljen kiabálnom, hogy ébredjenek már fel a kisiskolás dedeink. Aztán pedig, ha okkal, betegen maradnak ágyban, jön a mérhetetlen aggódás: ugye nem lesz nagy bajuk? Most komolyan, hogy lehet ezt ép ésszel bírni? Nem tudom, személy szerint én sokszor érzem úgy, hogy túl vagyok a bizonyos határon... Ilyenkor aztán jön a két csodakölyköm és kicsi kezeikkel körülfonják a nyakamat.

Szülők vagyunk! Ami egy véget nem érő küzdelem, ugyanakkor egy valóságos csoda. Jól mondom, ugye? S a mai a mi napunk! Ma van ugyanis a szülők világnapja. Na, félreértés ne essék, valószínűleg ez sem arról szól majd, hogy pezsgővel a kezünkben egy kényeztető fürdőben lazulunk. Nekem legalábbis nem, a gyerekeknek ugyanis programjuk van. És mindjárt elkésünk, szóval, „ébredjetek már, gyerekek"!

No hát, elkezdődött a napunk...