Fürdőzni jó dolog! Immár a Tiszán is megtehetik a szolnokiak. Akármilyen kicsi is a homokos partja, és aki akar, találhat számos más kifogást is ellene, valljuk meg, sokan szeretik ezt a tiszai szabadstrandot.

Elkezdődött a strandszezon a Jászkunságban is

Fotó: Mészáros János

Nyilván, korántsem olyanok a viszonyok, mint a széles homokfövennyel bíró tópartokon vagy folyószakaszokon, ahol hangulatos plázsok várják a nyár örömeit élvezőket. De amit kínál nekünk ez a partszakasz, azt kiaknázták a szervezők.

Jó is ez, ha valaki egy frissítő úszásra szeretne leszaladni, gyakran a gáton futók is megállnak itt megmártózni. Családok vonulnak le plédekkel, strandjátékokkal felpakolva. Nyugdíjasok települnek le jó időben egész napokra is, úszkálás mellett társasági életet élni.

Milyen is itt az igazi nyári feeling?

Kiskölykök rohangálnak visongva a sekélyesben, fröcskölnek, ugrálnak, csúszdát készítenek vödörrel hordva a lejtős partba vájt sávba a vizet. Az elmúlt években még a hajdanán népszerű csöpögtetős homokvárépítés hagyománya is feléledt, az idősebbeknek köszönhetően.

Törölközőkre, a puszta homokba vagy a szélvízbe heverve sütkéreznek a napimádók. Egy-egy doboz sörrel a vízbe ülve váltják meg a világot a fiatalok.

És persze lehet nagyokat úszni – árral szemben főleg –, amiért nagyon is érdemes ide kilátogatni. Ez utóbbit szokta élvezni e sorok írója is.

Áh, ide csak a csórók járnak, hangoztatják sokan. Pedig dehogy. Számtalanszor hallottam én is, hogy itt vitatják meg a strandolók a drága fürdőkben szerzett tapasztalataikat vagy tengerparti nyaralásuk élményeit. Hiába, a Tisza szabadstrandja mégiscsak más.

Újra meg lehet mártózni a Tiszában. Kíváncsi vagyok, mennyien élnek az első hétvégén a lehetőséggel.