„Nagy esők jönnek és eli…” dehogy indulunk! Sehova! Főleg az utóbbi napok függönyszerű zuhéinak idején. Mondjuk hétfő este a kedves pont levitte volna a négylábúnkat a szokásos egészségügyi sétára, de a hangok hallatán és a teraszajtóból látottak alapján az eb is úgy gondolta, hogy kibírja még egy kicsit. Hétvégén meg éppen hazaértünk a szombati jégverés előtt, legalábbis a „lány szekció”, a férjem meg két utcával lentebb az autóba kényszerülve várta, hogy ő is csatlakozzon a fészek biztonságához.

A természetnek egyfelől nem lehet oka panaszra, az a bizonyos aranyat érő májusi eső (amiből júniusra is jutott) bőségesen öntözi a földeket, a növényeket. De közben a pincéket, garázsokat, csatornákat szintén.

Már a szupercella érkezése is félelmetes volt...

Fotó: Kedves Katalin

Hol lehet a vége?



Másfelől pedig katasztrófafilmekbe illő jelenetek fogadják az embert az egyes utcákban napokkal a tombolások után is. Tőből kiszakadt, kicsavarodott faág óriások hevernek mindenfelé, jobb esetben már összeaprítva, elrendezve vagy csak gyors megoldásként oldalra húzva a járdáról, útról.

És hol van még a vége?

A heves zivatarok az évszak velejárói. Ez rendben van, de az talán kevésbé, hogy mostanában ennyi érkezik belőlük. Elindíthatjuk a gondolatfolyamot és visszafejthetjük a klímaváltozás témaköréig...de ez túl sok mindenen nem változtat.



Egyet tehetünk: igyekszünk tanulni ebből az "új" helyzetből. Felkészülünk a hirtelenre, a váratlanra, amennyire lehet. Vigyázunk egymásra és magunkra.



És egy kicsit elgondolkodunk, mekkora erők formálják az életet, a létezést.

A természet törvényei, amelynek mi is részesei vagyunk.