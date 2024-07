Ha végre itt a nyár és meleg az idő, az ember strandra jár... A Pancsoló kislány tudott valami, mert talán valóban ez a legjobb elfoglaltság a vakáció idején, amikor forrón süt a nap és egy kis hűsölésre vágyunk. Már az is jól esik, ha csak belelógatjuk a lábunkat, na persze aztán megmártózunk és lubickolunk a kellemes vízben. Aztán persze jön a fröcskölés, labdázás, ugrálás, a véget nem érő viháncolás, aminek még a vacogó fogak és liluló szájszélek sem akarnak véget parancsolni.

Elkezdődött a strandszezon a Jászkunságban is

Fotó: Mészáros János

Nos nálunk valahogy így zajlik a strandolás a két állandóan nyüzsgő, kalandokat kereső és persze találó porontyunkkal. Nehéz olyan dolgot mondani nekik, amivel ki lehet őket csábítani akár a kerti medencéből, akár a magyar tengerből, akár a szőke folyóból. Nekem persze ilyenkor kicsit végig csuriban vannak az ujjaim. Talán a saját, mélyen lévő apró félelmemet vetítem feléjük, de bevallom, kissé azért mindig aggódom az önfeledt strandolás idején. Különösen igaz ez, amikor a Tiszában lubickolnak, na olyankor aztán mindig a normálisnál kicsit közelebb állok hozzájuk, hogy lépjek, ha baj van. Persze leginkább a férjemet agitálom, hogy álljon ugrásra készen.

Mert a víz, bizony nem játék. Egy pillanat alatt baj történhet, ha nem vagyunk elég óvatosak és körültekintőek, amikor vízbe merülünk. A hírek szerint most gyors áradás érkezik a Tiszán, ezért aztán Szolnokon be is zárják a szabadstrandot. Az illetékesek nyomatékosan kérik, ne strandoljunk az áradó folyóban ezekben a napokban. Bízom benne, nem lesznek hősködők, és nem lesz tragédia a nyárból. Mert jobb, ha nem feledjük, hisz még mindig igaz, hogy a víz az úr...