Egy százéves nő továbbra is heti hat napot dolgozik, és nem is munkának tartja, amit csinál. Nemcsak autót vezet, illetve otthon főz és továbbra is dolgozik néhai szülei 1929-ben alapított bútorüzletében, hanem aktív dédnagymama is. Az amerikai Mariam Todd egy évszázadosan is olyan egészséges, hogy három éve nem járt orvosnál. Azt mondja, tudatosan kerüli a túlságosan feldolgozott gyorsételeket és mindenféle alkoholt.

Azt állítja, hogy kitűnő fizikai és szellemi állapotát elsősorban az étrendjének, valamint a munka és az élet iránti szeretetének köszönheti. Kevesen hinnék, hogy a munka éltet, de az biztos, hogy mederben tartja a napokat...