A mai modern világban szinte már senki sem küld képeslapot a nyaralásról.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A nagyobb ünnepek alkalmával legfeljebb telefonon tudatjuk szeretteinkkel, hogy gondolunk rájuk. Régen, amikor még vezetékes telefon sem volt minden házban, már az is jó programnak számított, ha kiválasztottuk a megfelelő lapokat a különleges alkalmakra. Még ma is őrzöm a barátnőktől kapott küldeményeket, de nagy becsben tartottam a zenélő képeslapot is, ami igazi kuriózumnak számított bő húsz évvel ezelőtt. A legutóbbi nyaraláson mégis úgy döntöttünk, meglepjük az otthon maradottakat egy postai küldeménnyel. Azonban mi előbb hazaértünk, mint a lapra vetett sorok... G. E.