Koppenhágában pénzügyi és más ösztönzőkkel próbálják rávenni a turistákat, hogy látogassanak el a dán fővárosba, és megfelelően viselkedjenek.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az Országos Turisztikai Testület klímabarát, fenntartható magatartást ösztönző programot vezetett be a dán fővárosban. Hétfőtől jutalmazzák azokat a turistákat, akik az autóbérlés helyett a biciklit vagy tömegközlekedést választják, de azokat is ösztönzik, akik közösségi munkában vesznek részt, például kertészkednek vagy szemetet szednek a kikötőben és a város parkjaiban. Remek kezdeményezés, ám szerintem lehet, hogy a turisták üdítőbb pihenést is el tudnának képzelni, mint a szemétszedés...