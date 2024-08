Ments meg uram a barátaimtól, az ellenségeimmel elbánok magam is – szól egy régi bölcsesség. Hogy mennyire igaza van, arra a most befejeződött olimpia is példa számunkra. Számos honfitársunkból ugyanis érdekes és szomorú megnyilvánulást váltott ki egy térkép.

Forrás: mandiner.hu

Az interneten látható ábra a párizsi világverseny érmeinek országonkénti megoszlását mutatja be, s elsőre szembetűnő rajta hazánk jó helyezése. Természetes lenne, hogy itthon mindenki örömmel és büszkeséggel nyugtázza ezt az eredményt, de ezzel szemben a világhálón nem egyszer fanyalgó, esetenként ellenséges hazai véleményeket is lehet róla olvasni.

A szokásos szöveg mellett, hogy miért nem más, hasznosabb célra ment a sportra költött pénz, továbbá a győztesek miért kaptak annyit, amennyit, volt, aki egyenesen propagandafogásnak minősítette sportolóink kimagasló, sok lemondás és verejték révén elért győzelmeit. Megkérdőjelezve ezzel a mögöttük álló nemzet egységét is, aminek az olimpia egyik fő üzenetének kellene lennie. Az olimpiai játékok atyái, a kifejezetten izgága görögök ugyanis a sport szeretete mellett nemzeti összetartozásuk jelképének, megtartó erejének is tekintették a nemes vetélkedést.

Nekünk sem ártana ebben követnünk őket, de szerencsére a fanyalgó hangok sem változtatnak semmit Magyarország valóban elismerésre méltó és megkérdőjelezhetetlen olimpiai teljesítményén.