Szakmámból adódóan sokat használom a klaviatúrát, és számomra egyáltalán nem mindegy, milyen kézzel teszem ezt. Gondolok itt az ápoltságra, és nőként bizony arra is, hogy a körmeim szép formával és színvilággal csaljanak mosolyt az arcomra egy nehéz munkanapon. Bátran viselem az élénkebb színeket is. Tudom, vannak, akiknek bugyuta, értelmetlen dolognak tűnik, hogy valaki a keze, körmei kinézetével foglalkozik, de tapasztalatból mondom, tud csavarni egyet az ember hangulatán, ha a monitor előtt pötyögve vidám színeket, ápolt kezeket lát. Javítja a közérzetet. És őszintén? Hálás vagyok, hogy egy ilyen apróság is örömmel és jókedvvel tölt el.