Szinte minden nagyobb sporteseményen vannak olyan történetek, amelyek nem feltétlenül az eredményekhez kötődnek, mégis rendkívül emlékezetesek maradnak évekig. Nem volt ez alól kivétel a 2024-es párizsi olimpia sem.

Özbas Szofi ugyan megnyerte párharcát, azonban véget ért a magyar cselgáncsozók számára az olimpia

Fotó: Getty Images

Volt itt döntős laza légpisztolyos, aki elfelejtett James Bondnak öltözni, és még a kezét is zsebre vágta. Nemcsak a nézők, de a sportolók körében is népszerű lett a világcsúcsot teljesítő svéd rúdugró, de még akadtak lánykérések is. A kedvenc romantikus sztorim a cseh teniszező vegyes párosé, akik az olimpia előtt jelentették be szakításukat, azonban a döntőig meneteltek, majd meglett az arany, és elcsattant egy csók. Párizs a szerelem városa... L. Zs.