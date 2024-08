Jó lenne többször nevetni! Erre gondoltam a napokban. Egy Baliról származó észrevétel szerint mi, nyugatiak ott hibázunk, hogy a napi elfoglaltságot, akár a munkát, keményen, összpontosítva képzeljük el, míg ők figyelnek az egyensúlyra, a saját és a környezetük érdekében. Sokat ünnepelnek, vigadnak, pedig nincs vaskos bankszámlájuk, de van sok gyerekük, akiket ugyancsak kiegyensúlyozottságra nevelnek.

Valamit változtatnunk kellene nekünk is, ha csak annyit, hogy ma többet mosolygunk, esetleg az idegenre is, talán elindulhat valami. Ma reggel repesett a szívem: a Nagy-Pandúr-szigeten reggel korán rámosolyogtam, mi több, köszöntem a szemből érkező futónak, és képzeljék, ő is mosolygott.