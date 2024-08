Izgatottan várom, hogy megérkezzenek a tankönyvek, talán nemcsak a családban, hanem a szűkebb-tágabb környezetemben is egyedül vagyok ezzel. A gyerekeim már az iskola szó hallatán is hátat fordítanak. Én pedig szeretek a füzetek és ceruzák között válogatni, a könyvek csomagolásával bíbelődni, bár azért három csemeténél már igencsak feladja a leckét, hogy minden a helyére kerüljön.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Az augusztus végére mindig egy új kezdetként tekintek. Szép volt, jó volt a nyár, viszont igen mozgalmasra sikeredett idén is. Ami egy részről nem baj, másrészről viszont vágyom a hűvös őszi napokra, a megszokott rendszerre. Sok élménnyel a hátunk mögött vághatunk neki az újabb kihívásoknak. Mindenki más-mást raktározott el a puttonyába, nekem az egyik ilyen pillanat a gasztronómiához köthető. Na ne gondoljanak arra, hogy csigát ettem békacombbal, de tengeri herkentyűk sem kerültek a tányéromra. Megelégedtem azzal, hogy lisztérzékenyként életemben először ehettem igazi lángost. Tudják, olyat, amit mindenki más bármelyik strandon megkaphat. Fokhagymával, sajttal és tejföllel. Nem kellett érte otthon küzdeni, és nyújtani meg olajat forralni. Csak egyszerűen beállni a sorba és kérni. Amint beleharaptam, az a mennyei íz szétolvadt a számban és bevallom őszintén néhány könnycseppet el is morzsoltam közben. A lubickolások, kirándulások, stadionban végignézett focimeccsek mellett ez is biztos örök emlék marad.