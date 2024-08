Az elmúlt napokban a teljes létszámban összejött családot, gyermekeinket, unokáinkat meglepetésként szolnoki sétahajózásra hívtuk meg.

Sétahajó a Tiszán.

Fotó: Mészáros János

Főleg a kicsiknek tetszett a dolog, bár már egyikük sem először utazott a víz hátán. Végül nekünk is újdonság lett az egyedülálló kirándulás, mert nem gondoltuk, menynyire más, a megszokottól eltérő és különleges képét mutatja a város a Tisza felől. Az utca felől már ismert épületeknek egészen új oldalát láthattuk, s megérintett bennünket a folyó szinte végtelen nyugalma is. Ezért is kár, hogy már a múlté lett az egykori rendszeres személyhajózás, ilyenkor látjuk, hogy mennyit is veszítettünk az eltűnésével.