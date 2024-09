„Csak megnyomod a képernyőt, és nézd, itt van a három Finta testvér portréja, és amelyik munkásságára kíváncsi vagy, azt nyomod meg” – mutatta a túrkevei Finta Múzeum Vadász Pál kiállítótermében nemrég az intézmény igazgatója. És valóban, 3D-ben jelennek meg a kiválasztott művészek szobrai, még forgathatom is azokat.

llyen interaktív oszlop segítségével is megismerhető a Finta testvérek munkássága a Finta Múzeum Vadász Pál termében berendezett időszaki kiállításán

Fotó: Mészáros János

A jelenkor technológiáját is alkalmazza a Finta Múzeum

Emellett korabeli újságcikkek, érdekességek is azonnal elérhetővé válnak a túrkevei származású, világhírű szobrászokról. Az állam leesett, és ezzel még nincs vége: QR-kód segítségével, melyek a tablókon is megjelennek, még több ismeretet lehet szerezni a technológia segítségével, mondhatni egy kézmozdulattal. De persze a művészek bizonyos munkáit hagyományos módon is meg lehet csodálni, így ötvöződik a régi és az új. Így hozza közel a mai kor vívmányain keresztül az adott témához a látogatót a múzeum.

Bizonyára másnak ez nem újdonság, de nekem ez nagyon érdekes volt, és mint megtudtam, a Finta Múzeum állandó kiállítása is bővül hasonló eszközzel.

Nem csak károsak, de hasznosak is lehetnek a modern eszközök

Lehet szidni a jelenkor technológiáját, melynek nyilván sok-sok negatív hatását is érezzük, tapasztaljuk, ám tagadhatatlan a tudományban betöltött szerepe. Legyen az orvoslás, kutatás, vagy éppen a régészet. Utóbbinál szintén segítenek a modern eszközök, sokszor már ásni sem kell, hogy láthatóvá váljon, mi lehet a föld alatt. És azok a virtuális séták, melyeket például egy egyiptomi piramis belsejében lehet tenni bárhonnan a világon, számomra lenyűgözőek. Mert valljuk be, nem mindenkinek van lehetősége ilyen utazásokra.

Szóval, ésszerű használattal a modern technológia igenis segít, ahogy a Finta testvérek nagyszerű munkásságának megismerésében is.