Olykor szeretek picit elcsendesülni az otthonomban. Erre azonban csak ritkán van lehetőségem, hiszen vagy időm nincs rá, vagy valaki mindig megzavar. Nem volt ez másként a napokban sem, amikor gondoltam, jógázok egy órát. Ez azonban nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Először hangos kutyaugatás törte meg a csendet, amely mintegy fél óráig tartott, majd a szomszédokat hallgattam, akik éppen veszekedtek. Nem sokkal később pedig hárman is kerestek telefonon. Nem sok valósult így meg a tervezet kikapcsolódásból, és még mérges is lettem a végére. Azt hiszem, legközelebb inkább a lakást is elhagyom, és elvonulok a természetbe. Ott nemcsak térerő, hanem valószínűleg nagy zaj se lesz.