Egy kis köhögés. Aztán orrfolyás. Kaparó torok. Innen pedig szinte egyenes az út, hogy „valami lesz.” Bármelyik tünetből lehet „bármi”, ahogyan mondani szokás, ez pedig a megfázások időszakában a legkevésbé sem öröm, sőt.

A szülők már az első hapcinál látják, hogy ebből bizony megint lesz egy hét otthon, de időnként az is megesik, hogy kettő.

Berobbant az ősz, és vele jött a menetrendszerű megfázások időszaka is, bár egyesek úgy vélik, ebben a menetrendben bizony nem volt nagy szünet. A magam részéről nem panaszkodom, sikerült beszoktatni a csemeténket az oviba, az egészség védőszentje ugyanis két egész hetet adott nekünk erre. Aztán az izgalom verejtékcseppjeit letörölhettem, majd kicsi gyermekünk folyton folyó orrát is, közel egy hétig. De legalább láza nem volt...

És most jön a „sűrűje”, hiszen ahogyan cikkünkből is kiderül, az orvosi tapasztalat szintén alátámasztja, hogy beindult a szezon. Influenzaszerű megbetegedések, láz, köhögés, gyengeség és még sorolhatnánk. Sajnos gyerekek és felnőttek egymást váltva jelentkeznek a háziorvosoknál, változatos tünetekkel.

De mit lehet tenni? Gyümölcs, zöldség, vitamin? Mindenképpen. Mozgás? Természetesen. Sokat lenni a friss levegőn? Lehetőség szerint, persze. És fohászkodni is lehet a fent emlegetett védőszenthez, bár néha úgy tűnik, ritka érzékeny természet, és meg sem hallgatja az embert.

Ha pedig véletlenül, az erőfeszítések ellenére mégis elkapunk valamit, próbáljuk meg tényleg kipihenni és inkább ne menjünk közösségbe. Vigyázzunk magunkra, amennyire lehet, különben meg valami úgyis lesz...