Halogattam a jogosítvány szerzést. Nagyon sokáig nem is vonzott a dolog.

Katonai kiállítás Szolnokon, 2023. szeptember 3-án

Fotó: MW archívum / Forrás: Illusztráció

Aztán eljött a nap, amikor a listám tetején villogott az „ügy”. Mert a vezetés nem csupán szimpátia dolga. Rengeteg helyzetben olyan megoldást jelent, amelynek segítségével egy mindennapos vagy éppen hirtelen betoppanó helyzet kényelmesen orvosolható.

Tehát nekivágtam a kalandnak, amelynek, véleményem szerint legsarkalatosabb pontja a mester és tanítvány párosának szerencsés összerendeződése. A magam részéről elmondhatom, hogy a bolygók és csillagok állása roppant kegyes volt. Az oktatóm végtelen türelemmel, acél idegekkel és békével segítette az utamat, amelynek a végén sikeres forgalmi vizsgát tettem. Igaz, hogy csak másodjára, de ez már egy másik történet…

Ez nem volt régen, mindössze néhány éve. Már bőven felnőtt fejjel tanultam meg vezetni, így az ezzel járó költségeket is magam rendeztem. Bár korábban is léteztek programok, amelyek a fiatalok és hamarosan felnőttkorúvá érők jogosítványának megszerzését segítették, manapság még több lehetőség akad. Ezek a családok válláról is leveszik az anyagi terhek jelentős részét. Sőt, ahogyan cikkünkből kiderül, Szolnokon egyedülálló módon, bizonyos középiskolák tanulói számára katonai segítséggel tanítják majd a vezetést.

Sok minden múlik az oktatón. Angyalbőrben is lehet angyal valaki, esetleg civilben szigorú és katonás vagy épp fordítva.

Azt hiszem csak annyi a lényeg, hogy harmónia legyen az oktató-tanuló páros között...mert akkor tényleg sima lesz az út.