Képzeljék, akár kaszkadőr is lehettem volna. Általános iskolásként egy pályaorientációs tanácsadás során kitöltött kérdésekre adott válasz alapján felsoroltak néhány foglalkozást, amik közül szerintük érdemes lett volna választanom. Ezek között sorakozott néhány segítő szakma, a média világa, de még a fent említett kaszkadőrködés is. Emlékszem, napokon át ízlelgettem, mi lenne ha…

Gyakorlatorientáltan szélesíti a fiatalok látókörét a szolnoki pályaválasztási kiállítás

Fotó: Mészáros János

Sőt egy ideig a filmek világát is más szemmel néztem. Gondolataim talán egy kicsit messzire is szárnyaltak. Arra azért rájöttem, hogy igazán belevalónak kell lenni, hogy bevállalja az ember az autós üldözéseket, és halált megvető bátorság kell például az ejtőernyőzéshez is. És mivel már a zuhanás gondolatától is görcsbe rándult a gyomrom, hamar megerősítette a döntésemet, hogy nem ezt a szakmát választom. A kvalitásaim alapján viszont a lehetőség adott volt. Talán az a néhány napnyi elmélkedés a jövőmet illetően sem volt hiábavaló.

Ahogy cikkünkben olvashatják a pályaválasztási kiállításon számos szakmával ismerkedhettek meg a diákok. Hogy mit választanak talán még ők sem tudják, de legalább a lehetőség megadatik nekik a nézelődésre. A következő néhány nap gondolom náluk is azzal telik majd, hogy mérlegelnek. Kívánom, végül olyan döntést hozzanak, amire, ha majd egyszer sok év után visszatekintenek, elégedettek legyenek. Aztán lehet, hogy pont a jövő kaszkadőreivel futottam össze a Hild téren felállított sátorban.