A nyár vége, az ősz kezdete. Szeptember elseje, a iskolásokat nevelők családjában egy jelentős időpont. Ilyenkor jönnek az igazi változások, az alsósból felsős lesz, az óvodásból iskolás. De nekünk szolnokiaknak ez a dátum más miatt is fontos, ekkor ünnepeljük ugyanis a város napját.

Fotó: Nagy Balázs

Az erre a hétvégére szervezett programok sora az évek alatt igencsak megduzzadt. Ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy mikor, hol éppen mi kezdődik. De talán így is van ez rendjén. Mert mindenki tud választani. A fiatal, az idős vagy, aki egyiknek sem érzi magát. A gyerekekkel minket is magával ránt a forgatag, a város nyüzsgése, de azért minden évben kiválasztunk egy fő csapásirányt. Mindezt csak azért, hogy jártunkban keltünkben legyen mitől eltérni. Mert, ha nincs kedvünk a vonatokhoz, akkor mehetünk repülőket nézni, de a legújabb szolnoki látványosság, a Várkapu és az amellett álló játszótér is a listára kerülhet. Az évek alatt leragadtunk már a katonai bemutatónál, a fakocka építésnél, vagy a civil kavalkád egy-egy kézműves foglalkozásánál.

Nyáron ez az utolsó hétvége, szívesen használjuk ki a város nyújtotta lehetőségeket. Ahogy cikkünkben olvashatják, nem csak mi vagyunk ezzel így. Egy kicsit még élvezzük a szünet hangulatát, de belül már a következő dolgos, szürke hétköznapokra hangolódunk. Aztán azért jönnek még a szeptemberi hétvégék, amikor ismét nem unatkozunk majd…