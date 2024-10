Egyik kedves barátnőm egyetemistaként fél évet töltött Angliában. A kollégium minden szobája füstérzékelő készülékekkel volt felszerelve, probléma esetén beindultak a szirénák. A baj csak annyi volt, hogy erre látszólag ok nélkül is sor került. A barátnőm volt olyan szívélyes, és még hangfelvételeket is küldött alkalmanként a dobhártyaszaggató szirénázásról.

Sokáig a dohányosokat okolta az indokolatlan tűzriadók miatt, mert a kollégium szabályzata megengedte a beltéri cigarettázást. Ebben viszont elbizonytalanodott, mivel egy konyhai baleset alkalmával odaégetett 5–10 adag rántott húst, hiába lehetett harapni a füstöt, a tűzjelzők meg sem mukkantak.