Imádja az internet népe annak az idős párnak a szerelmi történetét, amely a nyolcvanéves koron túl döntött úgy, hogy házasságot köt. Sosincs késő szerelmesnek lenni, vallják ők.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A most 89 éves Joyce Lambert és a 85 éves Norman Giller öt évvel ezelőtt ismerkedett meg, melyhez a gyerekeiknek is köze volt. Szoros barátságot kötöttek, melyből akkor lett szerelem, amikor tizennégy órán át álltak sorban, hogy leróják tiszteletüket a néhai brit uralkodónő, II. Erzsébet királynő előtt. Lambert, illetve Giller a hat héttel ezelőtti eljegyzésük után pedig a napokban meg is ejtették esküvőjüket az angliai Southendon-Sea településén. Éljen a szerelem!