Ismerek olyat, aki szerint az a jó, ha minél mókásabban nézünk ki a kerékpáron, ezért döntött egy összecsukható, hagyományos változat mellett. Még azzal a gondolattal is eljátszik időről időre, hogy valamilyen bukósisakot is húz magára, hogy a képet még viccesebbé tegye.

Az Ágota közösség nevelőszülőjénél cseperedő Alexandra (jobbról a második) a kézilabda edzésekre ezután kerékpárral járhat

Forrás: Beküldött fotó

Mindettől függetlenül használja kétkerekű paripáját, így érzi jól magát rajta. Vagy, ha nem is jól, de megfelelően ahhoz, hogy kitolja járgányát az utcára és rápattanjon, hogy minél hamarabb elérje az úticélját. Valami hasonló okból tekerek én is reggelente a város álmos utcáin. Az iskolába, onnan a munkahelyre hamarabb elérek kétkeréken, mintha kutyagolnom kellene. Hű társam ebben a piros biciklim, amit már nem most kaptam, de jól viseli az igénybevételt. Évente csak egyszer igényel gondoskodást, ha nem veszem figyelembe azokat az apró orvosolnivaló problémákat, mint például a lánc elhagyása, ami nem várja ki a szokásos szervíz időpontját. Összességében viszont minden szereléssel, pumpálással, defekttel együtt jó párost alkotunk, megkönnyíti a kerékpár a hétköznapjaimat.

Ahogy cikkünkben is olvashatják, a nevelőszülőknél élő Alexandra is egy bicikli boldog tulajodonosa lehet ezután. Kívánom neki, hogy használja, amikor csak szüksége van rá és érje el az álmait azon a bizonyos két keréken!

Pakainé Pusztai Nóra jegyzete