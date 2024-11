Sokat ábrándozom a nyárról. Vágyom a napsütésre. Felidéztem a harmincöt fokos végeláthatatlan kánikulát is, és így a nulla fok körüli időben bizony, majdnem hiányzik. Ezzel vélhetően majdnem egyedül vagyok, mert körülöttem mindenki jól bírja, sőt örül ennek a hideg időnek. Én meg fázom.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Elővettem már a bakancsot, télikabátot, kesztyűt, sapkát. De nem elég. A libakocsonyát is inkább felmelegítettem libalevesnek, csak hogy jobb kedvem legyen. Bizakodom, a következő napokra enyhébb időt jósolnak. Én ennek örülök, mások pedig szidják ezt is, mert már kezdik megszokni a hideget, és most visszamelegszik. Én viszont nem ellenkezem, élvezem inkább a jobb időt...