Amint arról mi is hírt adtunk, a napokban beomlott egy Szapáry úti épület teteje. A ház talán az utolsó épített emléke a városunk múltjában nagy szerepet vivő Hubay családnak. Erről korábban Hubay Ferencnek, Szolnok első polgármesterének a leszármazottja, a közelmúltban elhunyt B. Sipos Gabriella beszélt nekem, amikor a Magyar utcai, szintén Hubay ház sajnálatos lebontásáról nyilatkozott hírportálunknak.

A félig összedőlt ház egykor az úri élet színtere is volt

Fotó: Nagy Balázs

Már akkor is attól tartott, hogy ez az épület is hamarosan az enyészeté lesz, s megállapításához nem kellett különösebb jóstehetség. Aki nap mint nap látta az egykor szép hajlékot, sejthette, hogy már annak sem sok ideje van hátra. Ez a történet egyébként épített örökségünk elherdálásának iskolapéldája is lehetne.

Az összedőlt ház baljós előjelei

A háború után, amikor a magyar polgárságot is megfosztották javaitól, közte otthonától is, ezek az igényes épületek többnyire olyanok kezébe kerültek, akik pusztán használták, de nem gondozták, hanem gyakran szándékosan tették tönkre őket. Ennek máig látjuk az eredményét, amin sok esetben a privatizáció sem változtatott semmit.

Erről tanúskodik az utóbbi néhány évtizedben eltűnt értékes szolnoki épületek sora, s a folyamatnak sajnálatos módon nincs vége.

Amint egy jobb fekvésű telek ára meghaladja a rajta levő, akár várostörténeti jelentőségű épület értékét, előbb-utóbb megjelenhet a bontócsákány. Ezzel pedig ismét eltűnhet az egyre fogyatkozó régi Szolnok egy pótolhatatlan darabja, amit már „unokáink sem fognak látni”.