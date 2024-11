Egy szakmaválasztás szépségei és nehézségei. Olvassák csak...

Hornyákné Sila Katalin a Szomszédok című tévésorozatnak is köszönheti, hogy fazekas lett

Fotó: Mészáros János

Mi leszel, ha nagy leszel?

Ha nagy leszek, újságíró leszek! Kitart az elképzelése mellett az én kicsi lányom. Na persze mi mást is mondhatna? Testközelből látja, hallja, érzékeli, amikor szülőanyja és az édes apukája dolgozik. Olykor, ha kell, estébe nyúlóan verik a klaviatúrát, írják a tudósítást az ő felmenői. Na persze, van, amikor balett táncos szeretne lenni, máskor meg tanító néni. Olyankor öccsét ülteti asztalhoz, diktál neki dolgozatkérdéseket, majd bőszen javítja és osztályozza a felmérőlapot.

Gyerekként a környezetünkből veszünk mintát

Így is van ez rendjén. Apró gyerekként a környezetünk alapján tapogatjuk le a világot, a körülöttünk lévők mutatnak mintát. Aztán ránk ragadhat, s elkísérhet minket a korai lenyomat, de akár, ki tudja, miért, száznyolcvan fokos fordulatot is vehet az elképzelésünk. A végén persze az a lényeg, hogy a számunkra legmegfelelőbb munkát végezzük, a testhezálló, személyiségünket építő hivatást találjunk.

Egy sorozat is hathat a szakmaválasztásra

Mindez kollégám képösszeállítása és cikke kapcsán ötlött fel bennem. Hornyákné Sila Katalin a Szomszédok című tévésorozatnak is köszönheti, hogy fazekas lett. A népszerű sorozat Etus figurája, s az ő munkája ugyanis nagy hatással volt rá. Most, hogy mondja, felrémlik, akkoriban kislányként, a sorozat nézőjeként én meg kozmetikus akartam lenni. Végül nem lettem. Megjegyzem, önök is biztosan emlékeznek, hogy a filmben Julcsi újságíróként dolgozgatott. Lehet, hogy tudat alatt ő volt rám hatással?

Manapság azért mindenki legyen körültekintő

A sorozat véget ért, így ez már sosem derül ki. Ám abban reménykedem, hogy az én gyerekeim szakmaválasztására nem a manapság divatos valóságshow-k, celebműsorok, s mindeféle influenszertartalmak lesznek a legnagyobb hatással.