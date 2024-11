Karácsonyhoz közeledve nem csak a „Last Christmas” című örök klasszikus kúszik be az életembe, és az ünnepi hangulat – főleg ha még havazás is társul hozzá – hanem az az olykor fojtogató érzés, hogy sokaknak nem hogy ajándék nem lesz a fa alatt, de még kis karácsonyfa sem lesz felállítva a szobában. Ez nem olyan szívmelengető. De messzebb is mehetek. Az ünnepi vacsora, vagy éppen a meleg szoba hiánya sem egy szívderítő érzés. Most többféleképpen is lehetőségünk nyílik segíteni azokon, akiknek nehezen, vagy soha nem adatik meg a békés, boldog szenteste.

Szívmelengető érzés adományozni az ünnepek közeledtével

Fotó: Illusztráció / Forrás: gettyimages.com

De miért adományozzak? Egy játék, vagy néhány tartós élelmiszer nem segítség - mondja ezt Magyarországon 5 millió ember, miközben készül a karácsonyra, a csillogásra, várja a mézeskalács, vagy a fenyő illatát, és szeretettel csomagolja ajándékait. De szerintem az igazi csoda akkor születik meg, amikor észrevesszük: vannak, akiknek a karácsony csak egy nap abban az évben, vagy lehet rosszabb, szeretnének rajta minél hamarabb túl lenni.

Az adományozás egész évben szívmelengető érzés

Ebben az időszakban szinte minden településen indul adománygyűjtő akció. De lehet csatlakozni az országos kezdeményezésekhez is. És ebben mi a szép? Ismeretlen emberek - fiatalok és idősek - egy közös célért dolgoznak: hogy valakinek szebbé tegyék az ünnepet. Sokszínű világban élünk, másfajta anyagi körülmények között, eltérő kapcsolati rendszerekben, különböző múltbeli megtapasztalásokkal. Az azonban remélhetőleg közös bennünk, hogy biztosan mindenki átélte már élete során az adás örömét. Mert adni jó! Éljük át újra, és újra egyre többen!