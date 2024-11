De vajon a szent atyafiakon, helyi híveken és lelkes helytörténészeken kívül mennyien lehetnek ma, akik azt is tudják, hogy a szolnoki Vártemplomot anno a Magyarok Nagyasszonya, azaz Szűz Mária tiszteletére emelték és szentelték fel? Hányan ismerik Homályossy Ferenc kamarai ácsmester nevét, kinek építészi munkásságát Jászságtól Kunságig a vármegye számos temploma jegyzi? A szolnoki Magyarok Nagyasszonya Vártemplom ugyanis az ő terveit és keze munkáját, illetve persze az Urat is dicséri kétszáz esztendeje.

A szolnoki Vártemplom hajdani képeslapok kedvelt eleme volt

Fotó: JNkSz Vm Levéltár

A szolnoki Vártemplom török eredete

Nem csupán a helyi legendárium és hiteles történetírás, de már régészeti kutatások is bizonyítják, miszerint a szolnoki Vártemplom épületét a török kori vár(os)negyedben százegynéhány évig álló, majd a turbánosok elvonulta után egyre omladozó minaretes mecset köveiből emelhették. Múltidéző információ az is, hogy a muszlim dzsámi maradványai az egykori szolnoki vár bástyaköveivel együtt Szolnok jelenlegi polgármesteri hivatalának épületét is erősíti.

Hol vár állott, ott dzsámi épült. Hol dzsámi állt, most Vártemplom. A hajdani kőhalmok rendre új értelmet kaptak. Kő kövön maradt...